Agressions répétées à la cité Keur Gorgui : Après le citoyen américain qui a été violemment agressé, une coiffeuse attaquée

Il y a de cela quelques jours, un citoyen américain qui était en vacances au Sénégal, s’était violemment fait agresser à hauteur de la cité Keur Gorgui. Dépouillé de tous ses biens, ce dernier avait déposé une plainte contre x à la police de Dieuppeul, mais ces agresseurs courent toujours. Et ce 29 juillet, un cas similaire s’est produit au même endroit.



Sauf que dans le cas d’espèce, le mis en cause qui était au bord d’un scooter, a été interpellé par les riverains et conduit à la police. Et aussitôt, les limiers ont tenté de faire le lien entre les deux agressions. Mais comme il fallait s’y attendre, S. Diallo, puisque c’est de lui qu’il s’agit, a catégoriquement refusé d’endosser les faits, soutenant qu’il en était à son premier essai.



Quoi qu’il en soit, la plaignante qui est une coiffeuse, a indiqué que le jour des fait, elle avait quitté Sacré-Cœur 3, vers les coups de 13h, pour se rendre à la cité Keur Gorgui, dans le cadre de ses activités. Mais alors qu’elle marchait sur le trottoir, pour chercher un taxi qui devait la conduire chez sa cliente, un jeune homme à bord d’un scooter, l’a surprise par derrière avant d’arracher son sac à main. Son forfait accompli, ce dernier a démarré en trompe.



Mais mal lui en a pris, puisque la jeune dame a usé de ses cordes vocales pour alerter tous les passants et les riverains. Pris en chasse, le jeune homme a aussitôt, été rattrapé. En effet, ses poursuivants l’ont bousculé avant de le faire tomber. C’est dans ces circonstances qu’il a été maîtrisé et conduit à la police de Dieuppeul.



Devant les enquêteurs, le jeune homme qui est originaire de la Médina, n’a pu nier l’évidence. Il a fait des aveux circonstanciés avant de présenter ses excuses. Ce qui ne l’a pas empêché d’être déféré au parquet, pour vol à l’arrachée commis avec moyen de transport.





Voxpopuli