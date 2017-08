Ahmad Ahmad, président de la CAF: « Je serai intransigeant avec le Cameroun » Ahmad Ahmad, le président de la CAF se prononce au micro de africatopsports, sur l'organisation de la CAN par le Cameroun.

Rédigé par leral.net le Mercredi 16 Août 2017

"Je serai intransigeant avec le Cameroun comme je le serai avec la Côte d’Ivoire et la Guinée pour les CAN de2021 et de 2023. On ne peut plus se permettre d’organiser des Coupes d’Afrique là où les terrains sont en mauvais état, où les services médicaux sont insuffisants, où les hôtels ne correspondent pas au standing des joueurs…







Wiwsport

