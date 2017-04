Ahmad Khalifa Niasse : "Ce rassemblement de Y’en a marre est à la fois une mascarade satanique et une GAY PRIDE déguisée"

Ahmad Khalifa Niasse a décrit le rassemblement de Y’en a marre à la fois comme « une mascarade vis-à-vis du peuple sénégalais et une GAY PRIDE déguisée ».



« Cet appel est non seulement une mascarade vis-à-vis du peuple sénégalais mais il s’agit purement et simplement d’une GAY PRIDE déguisée.

Ce groupe est un des vestiges du programme Obama( qui s’est apostasié, il était musulman) du mariage homosexuel tel qu’il l’a exprimé à Dakar », a accusé Ahmad Khalifa Niasse, via une déclaration du Bureau de Presse du Palais Ahmadyana parvenue à Leral.net.



Avant d’ajouter que « l’unique mission du Y EN A MARRE est le mariage pour tous et la vente libre du cannabis. Un groupe anti modèle qui voudrait s’ériger en modèle contre la morale. Ce n’est pas innocent. L’heure choisie pour l’appel est celle des prières sataniques ; la musique qu’ils diffusent est partie intégrante du culte satanique. Loin d’être un soutien du régime, notre devoir est de défendre les valeurs de l’Islam en avertissant les musulmans contre ces tentatives de diversion et de détournement contre les valeurs du Prophète( psl) dont nous autres sommes les porteurs. »



Massène DIOP Leral.net

