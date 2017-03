Ahmed Khalifa Niasse: « Désormais Macky Sall est le fils cadet de Khalifa Niasse » En marge de l’inauguration de la mosquée de Leona Niassene, Ahmed Khalifa Niasse s’est fait le porte-parole de la famille religieuse et a retransmis au président Macky Sall les dires d’El Hadj Ibrahima Niasse.



Rédigé par leral.net le Dimanche 12 Mars 2017 à 04:27 | | 0 commentaire(s)|



khafniass par senredacbuzz



Ainsi, le frère de Sidy Lamine Niasse a dit à Macky Sall qu’il faisait désormais partie de la famille et est même le fils cadet de Khalifa Niasse, témoignant ainsi de la grandeur du geste du président.

Ainsi, le frère de Sidy Lamine Niasse a dit à Macky Sall qu’il faisait désormais partie de la famille et est même le fils cadet de Khalifa Niasse, témoignant ainsi de la grandeur du geste du président.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook