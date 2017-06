Ahmed Khalifa Niasse : « Iran Ndao est un usurpateur, il ne sera jamais le porte-parole de Tivaouane. J'ai une légitimité sur le khalifa Cheikh Ahmed Tijane. Le Procureur doit s’autosaisir de son cas"

C’est un Ahmed Khalifa Niasse très acerbe qui a réagi à la sortie vitriole, du prêcheur Iran Ndao, lequel l’a intimé l’ordre de ne plus parler de Seydi El Hadji Malick Sy en usant de certains propos qu’il juge déplacés. Selon le marabout-politicien, le prêcheur de la Sen Tv, a commis « un délit d’usurpation » et «le procureur de la République devait s’auto-saisir ».



«Il (Iran Ndao) a tenu des propos qui sont passibles à une peine de prison. Il ne peut pas usurper le titre de porte-parole de la communauté Tidiane, laquelle est hiérarchisée. Il y a un Khalife général et un porte-parole. Quiconque parle en leur nom est usurpateur (sic)... », lance-t-il sur la RFM. Et Ahmed Khalifa Niasse d’ajouter cette couche : «rien que son nom, un faux. Il se fait appeler Iran Ndao alors qu’il est né Ibrahima Badiane. Qu’ils nous disent pourquoi il refuse ce nom... »

Toujours égale à lui-même, Ahmed Khalifa Niasse a profité de cette tribune pour dire à qui veut l’entendre qu’il peut même être Khalife général des Tidianes. Ecoutez …