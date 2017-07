Ahmed Khalifa Niasse cité à comparaitre demain devant le tribunal correctionnel

Ahmed Khalifa Niasse est cité à comparaitre demain mardi dans le tribunal d’instance de Dakar statuant en matière correctionnelle pour injures non publiques.



Le marabout politicien est trainé en justice par son non moins cousin et ex-conseil, Me Sidi Abdallah Kanouté. Ce dernier, avait porté plainte auprès du procureur de la république pour outrage, voies de faits, pratiques occultes à des fins paralytiques et injures non publiques contre un avocat à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.



Dans sa plainte transmise à la sureté urbaine de Dakar, Me Kanouté soutient que son différend avec son cousin résulte de sa décision de se déporter de tous les dossiers pour lesquels, il s’était constitué pour le défendre. A l’en croire, Khalifa Niasse s’est mis dans tous ses états en lui envoyant des messages. A travers ledit texte constaté par un huissier, le prévenu le traite d’être « un attardé mental et un avocat nul incapable de gagner un dossier ».



Enquete