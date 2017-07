Ahmed Khalifa Niasse conseille à Macky Sall de "débattre et dialoguer avec Me Wade"...pour un Sénégal de paix et d'harmonie Rédigé par leral.net le Mercredi 26 Juillet 2017 à 14:57 | | 0 commentaire(s)|

Communiqué du Bureau de Presse du Palais Ahmadyana



Suite à la marche du Président Abdoulaye Wade





Monsieur Ahmed Khalifa Niasse fait un appel au Président Macky Sall et lui conseille de ne pas faire la sourde oreille pour débattre avec Me Wade. Etant donné que débattre et dialoguer sont deux synonymes de la langue française, qui ont sensiblement la même signification. Et de formes diverses: publique, privée, secrète, semi-publique..................





Si cela n'est pas le cas, il y a un risque de fragilisation d'une gouvernance dont le point faible le plus saillant, est le manque d'ouverture envers l'autre, une certaine arrogance devenue la marque déposée du régime. Tout à fait comme au loto où aprés celui qui gagne le gros lot, il n'y a que des perdants. Lesquels devant se soumettre à la voix du plus fort, comme c’était le cas dans l'antiquité.



Président en exercice, prenez vos responsabilités. Débattez, dialoguez, parlez aux autres. Abandonnez votre injoignabilité légendaire que vous reproche publiquement le Khalife Général des Tidjanes, pourtant votre ami et partisan.

C'est le prix à payer pour que le Sénégal reste un pays de paix et d'harmonie. Payez ce prix, Monsieur le Président.

Accueil Envoyer à un ami Partager