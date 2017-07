Ahmed Khalifa Niasse traîné en justice

Prévu hier, le procès d'Ahmed Khalifa Niasse n'a pas eu lieu. Il a été renvoyé au 10 octobre prochain, sur demande de la défense, notamment des avocats du marabout politicien poursuivi pour injures non publiques. Ahmed Khalifa Niase est en effet, traîné en justice par son non moins cousin et ex-conseil, Me Sidi Abdallah Kanouté.



Ce dernier, avait porté plainte auprès du procureur de la République pour outrage, voies de faits, pratiques occultes à des fins paralytiques et injures non publiques contre un avocat à l'occasion de l'exercice de ses fonctions



A l'en croire, M. Niasse lui a envoyé des messages en le traitant d’être "un attardé mental et un avocat nul, incapable de gagner un dossier". Hier, seul Me Kanouté s'est présenté à la barre, car le prévenu qui clame son innocence, a brillé par son absence.



Enquête