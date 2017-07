Ahmed meurt la veille de ses 17 ans, après avoir eu 18 au bac de français

La mère de l’adolescent percuté par une voiture à Montgeron alors qu’il circulait à vélo, veut s’engager pour mobiliser les conducteurs au respect du Code de la route et sauver des vies. Elle veut témoigner pour sauver des vies. Ce mercredi, Ahmed, élève en classe de première au lycée Rosa-Parks, de Montgeron aurait dû avoir 17 ans. Mais il a tragiquement perdu la vie mardi matin, dans la nuit, dans son lit du centre hospitalier Henri-Mondor à Créteil (Val-de-Marne) des suites de ses blessures. Il y a un peu plus d’une semaine, il avait été percuté, alors qu’il circulait à vélo.



Abattue par le chagrin mais déterminée à vouloir aider les autres, sa mère, Ehsan, prévoit d’organiser, dans les prochains jours, un rassemblement en mémoire de son fils, devant le lycée où le jeune homme, sportif et apprécié, devait entrer en classe de terminale en septembre. Elle lance un cri d’alerte pour que les automobilistes respectent le Code de la route, surtout pour la sécurité des cyclistes. « Aujourd’hui c’est Ahmed, demain ce sera un autre », craint cette aide-soignante dans une maison de retraite de Montgeron.



« Le casque n’aurait pas changé grand-chose »

Lundi dernier, Ahmed, passionné de sport et très habitué à se déplacer à bicyclette, vient d’obtenir les résultats de son bac de français lorsqu’il embrasse sa mère pour la dernière fois. « Il était venu me voir au travail pour me dire qu’il avait obtenu 18/20 à l’oral et à l’écrit », se souvient Ehsan. Il est ensuite allé s’inscrire à l’auto-école pour préparer le code puis le permis. De retour chez lui vers 16 heures, il décide d’aller se dépenser à la salle de sport. Toujours à vélo. Mais sans casque cette fois-ci. Un casque qu’il ne mettait pas souvent mais qui « n’aurait pas changé grand-chose à son état de santé », selon les chirurgiens.



Alors qu’il descend la rue des Quinconces, il a la priorité en arrivant sur l’avenue de Sénart. Mais un premier véhicule, conduit par un jeune homme l’évite de peu. Malheureusement, la petite amie de ce conducteur le suit de près. Elle percute l’ado de 16 ans. Il rebondit sur le pare-brise de la jeune conductrice avant de terminer sa course 5 m plus loin. Le choc est d’une extrême violence.



Des médecins installés dans la rue interviennent rapidement. Mais Ahmed est très grièvement touché. « Les chirurgiens ont essayé de l’opérer plusieurs fois », pleure Ehsan, mère de deux autres enfants de 15 et 9 ans. Elle a pourtant gardé espoir pendant ces 7 jours de coma.



Ehsan a déposé plainte pour homicide involontaire. Bouleversée, la maire (LR) de Montgeron, Sylvie Carillon a expliqué qu’une étude était en cours, pour abaisser la vitesse à 30 km/h dans la ville.







Ahmed a été percuté après un refus de priorité. DR.



source:leparisien.fr



