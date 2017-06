Ahmeth Khalifa Niasse : “si je racontais ce que mon père m’a dit sur Serigne Touba, tous les mourides (…) Il m’a confié que Khadimoul Rassoul est le Coran en mouvement”

“Mon père m’a raconté une chose sur Cheikh Ahmadou Bamba et si j’en parlais, tous les fidèles mourides seraient en transes. Mais je n’en parlerais jamais, parce qu’il s’agit d’un secret”, a déclaré Ameth Khalifa Niasse, au détour de l’émission Quartier Général sur la Tfm suivie par Actusen.com.



Poursuivant, le marabout-politicien d’embrayer en ces termes : “mon père m’a dit que si on cherche à trouver un alter ego à Cheikhoul Khadim, on pédale dans le néant. Car le fondateur du Mouridisme n’a pas d’égal. C’est le Coran en mouvement”.



Ameth Khalifa Niasse de dire qu’il entretient d’excellentes relations avec Touba et Tivaouane. D’autant qu’il y a des relations biologiques entre les familles Niassène, Sy et Mbacké.



Actusen.com