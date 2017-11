Aibd, encore une sortie maladroite et regrettable de Maître Wade Maître Abdoulaye Wade a encore fait parler de lui. Cette fois-ci, il a poussé le ridicule jusqu’au bout. Non content d’avoir commis une bourde monumentale en distillant des invectives politiques aussi maladroites que malsaines en plein Magal, l’adepte du « wax waxeet » a voulu chercher le buzz concernant l’Aéroport international Blaise Diagne de Diass.

Rédigé par leral.net le Vendredi 17 Novembre 2017 à 21:08

Très jaloux des réalisations structurantes du Président Macky Sall, le Secrétaire général du PDS nous fait croire à une volonté du Président Sall de baptiser l’AIBD en son nom. Que nenni !

En orientant le débat dans ce sens, Maître Wade montre encore qu’il ignore la dimension de Blaise Diagne et son statut de figure emblématique de notre pays. Après avoir mis K.O. le pays sur tous les plans, le vieux Président doit savoir raison garder et comprendre que le peuple sénégalais n’est pas prêt d’oublier sa sombre gouvernance et ne veut plus entendre parler de lui. Son nombrilisme béat le pousse jusqu’à penser que sa personne et celle de son fils sont plus importantes que celles des autres Sénégalais.

Maître Wade n’a qu’à aller se reposer car les actions positives du Président Sall vont atteindre leur vitesse de croisière au grand bonheur des populations. L’opinion publique nationale est vaccinée contre les élucubrations de ce vieux politicard qui a perdu la raison depuis l’échec de son rêve d’installer son fils à la tête de notre pays. Il est sûr et certain que l’AIBD ne portera pas le nom d’une personne qui se distingue par la promotion du sectarisme et de la division. Mais quand on est frappé d’une maladie qu’on appelle jalousie, on pense toujours qu’il faut descendre encore plus dans les abysses des desseins démoniaques.

M. Abdoulaye Wade est indigne de son statut d'ancien Chef d' Etat qui impose sagesse, grandeur et réserve. Il devrait s'inspirer du président Abdou Diouf qui lui donne des leçons de grandeur à longueur de journées. Cet homme d'Etat bénéficie du respect et de l'estime de tous.



Awa NIANG,

Honorable députée,

Deuxième Questeur de l’Assemblée nationale du Sénégal



