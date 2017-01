Aïda Mbodj : "Farba Senghor a dit la vérité, si on le sanctionne, on va aussi me sanctionner "

12 Janvier 2017

La responsable libérale Aïda Mbodj était ce matin à la permanence du PDS pour soutenir son camarade Farba Senghor, convoqué par le Conseil de discipline du parti au maïs. la dame de fer de Bambey se dit être en phase avec Farba Senghor qui a dit tout haut ce que tout le monde pense au PDS, notamment dans la gestion de la tournée politique qui s'est faite sans certaines personnalités du parti. Aïda Mbodj déclare aussi que si le Conseil de discipline sanctionne Farba Senghor, il sanctionnera tout le monde.