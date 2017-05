Aïda Mbodj à Mariama Sarr : « notre aspiration aujourd’hui, ce n’est plus d’être ministre, mais de remplacer le président de la République Macky Sall » La réplique n’a pas tardé chez la présidente du groupe parlementaire du Parti démocratique sénégalais (Pds), Aida Mbodj au ministre de la femme, de la famille et de l’enfance, Mariama Sarr. Cette dernière, à l’ occasion de la quinzaine de la femme célébrée à Diourbel, ce dimanche, a profité pour lancer un appel à l’ancien maire de Bambey à rejoindre le parti de la mouvance présidentielle Apr.

Aïda Mbodj n’est pas allée par quatre chemins. Sa réponse est catégorique. Interrogée sur la question allant dans le sens de répondre à l'appel du ministre Mariama Sarr à rejoindre les rangs de l'Apr, l’ancienne présidente du conseil départemental de Bambey indique que « c’est un vœu pieux de Mariama Sarr ».



Avant de faire comprendre au maire de Kaolack qu’ « elle doit comprendre que notre aspiration aujourd’hui, ce n’est plus d’être ministre, mais de remplacer le président de la République Macky Sall et on va le faire », a déclaré Aïda Mbodj venue assister la cérémonie de la quinzaine de la femme dans la commune de Diourbel.



Voulant être plus claire, la lionne de Bambey soutient que « notre objectif c’est de remplacer le chef de l'Etat Macky Sall à la présidence de la République » a-t-elle dit à qui veut l’entendre.



Cheikh Makhfou Diop (Leral.net)

