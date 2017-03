Aïda Mbodj à Tambcounda," je ne serai pas la prochaine cible du Procureur"

AU lendemain de la sortie du Procureur lors de sa dernière conférence de presse sur les affaires judiciaires, Aïda Mbodj estime qu'elle ne comprend pas le Procureur qui est en train de menacer. " En tout cas, moi, je ne serai pas sa prochaine cible. J'avais interpellé le ministre de la Justice, Me Sidiki Kaba à l'Assemblée Nationale sur la sortie du Procureur. Je pense qu'il me répondra et me dira comment on peut autoriser le Procureur à dévoiler les minutes d'une audition. Nous étions dans les minutes de l'audition de Khalifa Sall, je pense que chacun a droit à la présomption d'innocence. Khalifa Sall y a droit et on ne peut pas inculper quelqu'un en direct à travers la presse."

Concernant la participation de son mouvement l'AND (Alliance nationale pour la démocratie) aux législatives, Aïda Mbodj soutient que, "c'est vrai que nous sommes du PDS, notre participation aux prochaines élections législatives dépend du mouvement. Le PDS nous a isolés. Nous avon utilisé nos mouvements effectivement pour bouger comme tout homme ou femme politique à l'approche des élections. Nous avons décidé de massifier le mouvement, c'est une offre politique très intéressante. Soit le mouvement prend cette offre, soit les autres coalitions qui en veulent".



Cette tournée politique qui l'a amené à Tambacounda a pour objectif de massifier son mouvement, l'Alliance nationale pour la démocratie, soutient Aïda Mbodj. "Nous travaillons à élargir nos bases en essayant de davantage sensibiliser nos militants, surtout les femmes et de partager avec elles, notre mission, notre direction de faire de la politique autrement.Il s'agit d'une nouvelle offre politique, diversifiée qui tend vers l'intégration socio-économique'des femmes, l'encadrement des jeunes mais aussi la couverture des personnes du troisième âge. Dans ces terres, les populations sont laissées en rade. Il n'y a aucune infrastructure, ni éducative, ni sportive, ni sanitaire, aucun service social de base, regrette-t-elle.

source: l'observateur