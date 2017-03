Aïda Mbodj sert une sommation interpellative à Woré Sarr

Elle avait juré de laver son honneur devant la justice. La présidente du groupe parlementaire des Libéraux et Démocrates, Aïda Mbodj a servi hier, une sommation interpellatrice à sa "sœur" Woré Sarr lui demandant de confirmer ses allégations sur 7 millions par mois qu'il recevrait de Macky Sall.



Selon quotidien L'Observateur, un clerc de l'huissier a rencontré Woré Sarr pour lui remettre la lettre de sommation. Mais , cette dernière a refusé de prendre le document. "On m'a dit qu'elle était à l'Assemblée nationale, une fois là-bas je suis présenté et j'ai fait l'exposé de ma visite. Elle a dit qu'elle était une parlementaire et nous sommes au Sénégal, que si j'avais un document à lui remettre, il fallait passer par le président de l'Assemblée nationale. Et que ce soit la dernière fois que je l'interpelle", a confié le Clerc de l'huissier, Abdoulaye Ndiaye.