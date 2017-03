Aïda Mbodj, toutes griffes dehors: "Woré Sarr a dit des contrevérités, elle va devoir les assumer devant la justice"

La crise qui déchire le Parti démocratique sénégalais ( Pds) risque de se transporter devant la justice. Du moins, si Aïda Mbodj met sa menace sa menace à exécution, elle et sa "sœur" Woré Sarr vont solder leurs comptes devant le juge.



"Je ne veux pas polémiquer avec elle (Woré Sarr), car je ne boxe pas dans la même catégorie qu'elle. Mais, comme elle a dit des m..., elle va devoir les assumer et s'en expliquer. J'ai saisi mon avocat pour intenter une action en justice", a dit Mme Mbodj, en réaction aux accusations de Woré Sarr sur les 7 millions FCfa mensuel qu'elle percevrait du Président Macky Sall.



"J'ai tout fait dans ma vie pour ne pas être prise à défaut. Dans ma vie de tous les jours, j'essaie de ne pas prêter le flanc à mes détracteurs, aussi bien à l'intérieur qu'en dehors du parti. Alors, je n'accepterai pas que les gens tentent de me salir", prévient-elle.