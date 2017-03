Aïda Mbodji: "Je ne me range plus derrière personne"

Rédigé par leral.net le Dimanche 26 Mars 2017 à 22:18 | | 0 commentaire(s)|

Aïda Mbodji, la présidente de l'Alliance nationale pour la démocratie (And) et non moins patronne du groupe parlementaire des libéraux et démocrates, compte jouer les premiers rôles aux prochaines législatives du 30 juillet prochain.



Elle l'a explicitement précisé cet après-midi lors d'un meeting tenu à la place Gawane de Mbacké auquel l'ensemble des structures dudit mouvement ont répondu massivement présent.



"Aujourd'hui, ma posture ne me donne plus le droit de me ranger derrière une personne. Tout le monde sait que ce régime a réduit à néant les espoirs du peuple sénégalais. C'est pourquoi, notre ambition est d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale pour faire face à ce pouvoir", a-t-elle indiqué.



Aïda Mbodji d'ajouter : "je suis totalement comblée si j'ai Touba et Mbacké. Nous réaffirmons notre ancrage dans l'opposition. Qui veut obtenir des députés à l'Assemblée nationale devra aller avec nous. Nous restons constants. Et nous allons poursuivre cet excellent travail de massification de l'Alliance nationale pour la démocratie".



Aïda Mbodji qui s'est réjouie de la forte mobilisation de ses militants, responsables et partisans, a invité ces derniers à unir leurs efforts pour les inscriptions sur les listes électorales.



seneweb

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook