Aïda Mbodji répond à Pape Samba Mboup

Désignée par Pape Samba Mboup d'être à la solde du Président Macky Sall, dans une bande audio qui circule sur le Net et mettant l'ancien chef de cabinet de Wade en scène dans une discussion avec Clédor Sène, Aïda Mbodji n'a pas tardé à répondre. La tête de liste de la coalition And Saxal Liguey dément cette accusation et égrène les raisons qui "prouvent à suffisance" qu'elle n'est pas avec le chef de l'État.



Jeudi 27 Juillet 2017