Aïda Ndiongue convoquée à la Crei, ce jeudi La page n’est pas encore tournée pour l’ancienne sénatrice libérale, Aïda Ndiongue. Elle est convoquée ce jeudi devant la commission d’instruction de la Crei, où elle sera entendue dans le cadre de l’affaire d’enrichissement illicite qui lui a valu une inculpation et un contrôle judiciaire.



Un moment tant attendu par ses avocats, car le dossier de leur cliente dort à la Crei depuis 2014, avec d’incessantes prorogations de l’instruction. La dernière a eu lieu il y a un mois.



Mais en délivrant l’ordonnance de cette prorogation, le juge a précisé que c’était la dernière. Et, il a tenu parole, rapporte Les Echos.



Selon Abdoulaye Dramé, l’expert chargé de scruter les marchés pour lesquels Aïda Ndiongue est mise en cause, vient de déposer son rapport sur la table du juge. Un document essentiel pour l’audition de la responsable libérale, mais que l’expert tardait à remettre.



Si l’on en croit certaines informations, Dramé avait bloqué son rapport parce qu’il n’avait pas perçu ses honoraires. Mais, le problème semble résolu.



Toutefois, après avoir auditionné l’ancienne sénatrice, la commission d’instruction de la Crei va transmettre le dossier au parquet spécial, révèle le journal.

