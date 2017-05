Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Aïda Patra, brise le silence: "Je ne veux plus que mon nom soit associé à de mauvaises choses" Rédigé par leral.net le Mardi 9 Mai 2017 à 11:03 | | 0 commentaire(s)|

Coucou, revoilà Aïda Patra ! Alors que certains ont annoncé sa perte vitesse et d'autres une retraite anticipée, après son passage éphémère à la Sen Tv suivi de ses déboires avec la justice pour affaire de drogue, la "lionne de la bande Fm" se signale et dégage en touche ces rumeurs.



"Je suis en plein tournage du téléfilm "Mola geuneul". Les tournage me prennent beaucoup de temps, s'il faut en plus y rajouter des émissions de télé ou autre chose, ça risque d'être un peu compliqué", se justifie-t-elle, dans les colonnes de l'Observateur. Non sans prévenir ses détracteurs : "je ne sais encore dans quelle télé je vais rebondir, mais mon retour ne se fera pas sans bruit. Je reviendrai pour crever l'écran" .



Parlant de ses déboires avec Dame Justice qu'elle met sur compte du destin, Aïda Patra signale que "le plus important, c'est de regarder de l'avant, essayer de positiver au mieux". Aussi, a-t-elle ajouté à ce sujet: "Je ne suis plus jeune et toutes ces choses font partie de mon passé. A l'avenir, je veillerai à contribuer à la l'éducation des plus jeunes, en tentant de leur montrer la voie à suivre". Elle promet de veiller désormais à son image parce que dit-elle, "je ne veux plus que mon nom soit associé à de mauvaises choses".



Accueil Envoyer à un ami Partager