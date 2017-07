Aidez-moi, je suis devenue la maîtresse de mon mari Je m'appelle Marie, 31 ans. J'ai vécu en couple avec mon chéri avec qui j'ai eu deux enfants. Il débutait comme commercial dans une entreprise quand on a commencé à sortir ensemble.





Puis j'ai eu ma première grossesse et ai accouché chez mes parents car lui vivait encore chez son oncle quand il a commencé à bosser. Il a grouillé pour prendre un studio où il m'a fait venir. Puis une 2è grossesse. On était donc là dans notre petit foyer et mon mari m'encourageait à faire du commerce. Petit à petit, il a gravir les échelons dans son boulot, s'est acheté une voiture et on a déménagé dans un 3 pièces à Angré.



Puis il s'est mis à sortir beaucoup, souvent même ne rentrait pas. J'avais comme l'impression qu'il voulait se venger de la galère qu'il a connue par la passé. Il me donnait tout, mais je ne supportais pas ses nombreuses sorties. J'ai aussi commencé à sortir, à faire le show et à lui faire des palabres quand je le trouve dans maquis. Régulièrement il me convoquait chez mes parents pour se plaindre de mon attitude indigne de mère de famille, mais moi me sentant en légitime défense pour ne pas dire "légitime sortie"... je m'entêtais... Et comme je suis belle, claire, belle petite forme... je me croyais invulnérable.



Ainsi de suite jusqu'à ce que dans mes nombreuses ballades je rencontre un militaire qui me faisait la cour. j'ai commencé à sortir avec lui. Mon mari l'a soupçonné et même découvert et il a commencé à avoir un gros goumin goumin... Cette situation de le voir goumestiqué était comme une victoire et le signe de ma toute puissance.



Quand mon mari me parlait, on dirait c'est chien qui me parle. Il lui arrivait de venir me trouver au maquis avec mes copines et de couler des larmes car il devenait de plus en plus fan pendant que moi j'étais de plus en plus décidé à le quitter. Mes bagages et nos enfants étaient toujours chez lui, même si moi-même j'y venais rarement. On n'était pas encore officiellement séparés. Il tentait par tous les moyens de me reconquérir et initiait des médiations, mais moi on m'avait détournée et ma tête était déjà ailleurs.



Une fois-même à Angré, mon nouveau gars a failli se bagarrer avec lui... Car mon mari m'a surprise dans un bar il était avec ses amis et ne pouvant plus supporter pareille humiliation il m'a porté main. Mon nouveau gars a bondi sur lui et s'en est suivi une bagarre dont j'étais la reine. Je me sentais sur le toit du monde : Non seulement l'homme avec qui je vivais et qui me délaissait pleurait pour moi, mais j'avais un nouveau dragueur militaire qui se montrait prêt pour moi. C'est comme ça le militaire m'a "blaguée blaguée" jusqu'à j'ai quitté mon foyer. Il m'a pris une maison au Remblai et j'ai quitté mon mari.



Je vous épargne les détails, mais sachez que garçon qui te drague quand tu es dans foyer... change catégoriquement lorsque tu sors du foyer et tu es totalement à sa charge. Après quelques mois seulement de love, mon militaire a catégoriquement changé. Djaaaaaa il avait sa femme et a commencé à me montrer qu'il avait de moins en moins de temps pour moi.



Et 6 mois après il n'arrivait plus à payer ma maison, j'étais obligé de me débattre pour assurer mon quotidien pour ne pas avoir honte et donner raison à mon ex et ses amis. Mais mon ancien mari qui était toujours fan de moi et qui venait souvent bosser au Remblais n'arrêtait pas de me montrer qu'il me voulait toujours.



Et moi ne voulant pas lui avouer ma désillusion, je le laissais faire en jouant le jeu comme si je me cachais de mon actuel homme pour sortir avec lui. Or moi même ça m'arrangeait tellement les 10.000 F ou 20.000 F qu'il me donnait après nos petits RDV m'aidaient. C'est comme ça chères copines, que je suis devenue la maîtresse de mon ex-mari hooooo après avoir été sa femme et mère de ses deux enfants.



Mon milo malo est "tombé en brousse" et j'ai appris qu'il s'est marié avec sa femme. Mon mari a mis une autre femme chez lui et moi je suis restée au milieu comme fesses... Il paie ma maison et vient me voir de temps en temps. Sa nouvelle femme est tellement gentille qu'elle s'occupe bien de mes enfants que moi-même je n'ai pas vu grandir, tellement j'étais dans yaa yaa... C'était juste un témoignage pour dire ne quittez jamais vos foyer à cause.



