Ainsi parlait Djibo Kâ: "Le Président Macky Sall doit instaurer une loi pour lutter contre la transhumance politique"

Au lendemain de la cuisante défaite du président Abdoulaye Wade qu’il a accompagné pendant longtemps au pouvoir, le Secrétaire général de l’Union pour le renouveau démocratique (Urd), Djibo Leyti Ka s’enlisa dans son manteau d’opposant pour faire face au régime du président Macky Sall. D’ailleurs, Djibo Ka qui se disait être peiné de voir certains politiciens faire dans la transhumance proposait en juin 2012, une loi organique pour mettre à terme cet état de fait qu’il considérait comme une tare de la démocratie.



« Tant qu’on n’a pas réglementé la transhumance au Sénégal pour assurer le mérite politique, ça n’ira jamais. Chaque fois qu’il y a un changement de régime les gens fuient pour chercher mieux », a fait savoir le Secrétaire de l’Urd et d’ajouter : « c’est leur choix mais je ne crois pas que c’est une bonne chose pour une démocratie forte comme le Sénégal. Il faut une loi qui verrouille la transhumance ».



De l’avis de Djibo Ka, l’article 62 de la constitution stipulant qu’un député perd son mandat en cas de transhumance n’est pas suffisant par ce que selon lui, ‘’la transhumance est une tare de la démocratie et un manque de la conscience citoyenne’’.



« Il faut une loi organique pour verrouiller pour qu’avant et après les élections chacun reste à sa place. C’est honteux chaque fois qu’il y a un changement de régime, les gens créent des mouvements pour dire on va soutenir le président Macky Sall et bonjour la transhumance », a laissé entendre Djibo Ka.



Qu’a-t-il fait au lendemain de sa nomination à la tête de la Commission nationale du dialogue territoriale ?



Suite à sa nomination par décret n°2015-1971 en date du 21 décembre 2015 à la tête de la Commission nationale du dialogue territoriale, Djibo Leyti Kâ s’est voulu reconnaissant au président Macky Sall. A cet effet, il lance une grande coalition le 06 aout 2016 dénommée ‘’ Jappo liguéyal sunu Reew’’ pour ainsi rejoindre la coalition présidentielle Benno bokk rakaar.



Ainsi, Djibo Ka de confier que cette nouvelle coalition constitue un plus, un renfort qualitatif et un rajout à la coalition présidentielle.

Le leader de l’Urd de garantir à son nouveau mentor: « Il est prévu des élections pour le Haut conseil des collectivités locales en septembre prochain, des élections législatives en 2017 et la présidentielle en 2019. La coalition ‘Jappo liggéyal sunu Reew’ va contribuer à la victoire de Macky Sall lors de ces élections. »



Landing DIEDHIOU, Leral.net