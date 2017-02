Ainsi parlait Mamadou Lamine Keita : « L’alternance reste l’unique retour au programme de développement de Me Abdoulaye Wade porté par le Pds »

Réagissant aux propos du Coordonnateur national du Pds Oumar Sarr qui déclarait en novembre 2013 être ouvert à un Gouvernement d’union nationale, le maire de Bignona, Mamadou Lamine Keita avait soutenu urbi et orbi que le Pds n’a jamais été dans des dispositions d’une alliance avec un gouvernement quelconque.



« Je voudrais rappeler que cette question n’a jamais fait l’objet d’une discussion au sein des instances du Parti même pas une question voisine à une éventuelle entrée du parti dans un quelconque gouvernement. Le Pds a aujourd’hui deux chantiers : le premier c’est le combat pour démontrer l’échec patent du gouvernement actuel pour démontrer aux sénégalais que l’alternance reste l’unique retour au programme de développement de Me Abdoulaye Wade porté par le Pds. Le second combat c’est celui de la libération de nos frères qui sont des détenus politiques », martelait l’ancien ministre de la jeunesse Mamadou Lamine Keita



Et ce dernier d’ajouter : '' Tout autre discours qui n’entre pas dans ce sillage n’engage que ceux ou celui qui les porte. Je me désole de constater que le coordonnateur Oumar Sarr puisse, fut-il un lapsus, se tromper au point de décrédibilisé le Parti qui est en train de faire un travail de reprise de confiance à tout point de vue''.



Selon le maire de Bignona Mamadou Lamine Keita, le retour du Pds au pouvoir est le seul gage pour suivre les œuvres de développement entamé par le président Wade



« Aujourd’hui encore une fois le pds se bat pour libérer ses otages politiques mais surtout travailler à convaincre les sénégalais que ce gouvernement de Macky Sall a déjà atteint ses limites et que pour suivre les œuvres de développement entamé par le président Wade il n’y a qu’une seule alternative, c’est le retour du Pds au pouvoir » a laissé entendre Mamadou Lamine Keita.



Quatre ans après, à six mois des prochaines élections législatives de 2017, qu’a-t-il fait ?



La suite va certainement surprendre plus d’un. Le 28 décembre 2016, ce même Mamadou Lamine Keita lors du lancement officiel de son mouvement politique à Bignona dénommé la Convergence des démocrates pour le développement (CDD), a laissé entendre que son mouvement va travailler aux coté du président Macky Sall.



Il justifie son geste par le fait que « Macky Sall reste la personne qui définit la politique de la Nation et détienne la clé de répartition des opportunités ».



« Nous sommes prêts à nous engager, à nous mobiliser à ses côtés pour relever les défis d’un Sénégal qui marche et d’une Casamance qui retrouve toute sa splendeur », a ajouté le maire de Bignona qui a bouclé une série de tournées dans plusieurs localités du sud.



« Pour contribuer à l’œuvre de construction nationale, nous tendons la main au président de la République (…) nous déclarons notre satisfaction par rapport aux avancées déjà notées dans la prise en charge des préoccupations de nos populations, mais aussi nous lui tendons la main pour ensemble faire plus et mieux », a fait savoir Mamadou Lamine Keita et d’ajouter : « Le président Sall n’aura plus besoin de venir faire campagne ici parce que nous nous engageons à mobiliser toute la Casamance reconnaissante pour lui assurer la victoire dans toutes les localités de la Casamance naturelle de Gouloumbou à Diogué ».