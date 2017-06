Air Sénégal SA commande deux ATR 72-600 pour son démarrage

C’est à croire que les autorités sénégalaises veulent à tout prix réussir le décollage d’Air Sénégal SA, prévue le 7 décembre prochain. Et pour cause, elles ont commandé deux appareils neufs. C'est ATR, le constructeur de turbopropulseurs, qui l'a annoncé hier, à l’occasion du Salon du Bourget ; il a signé avec Air Sénégal SA, un contrat portant sur une commande ferme de deux ATR 72-600.



La valeur totale de la commande est estimée à environ 50 millions d’Euros (autour de 32 milliards FCfa) au prix catalogue. Et le site spécialisé Air Info rapporte que le contrat a été officialisé, hier mardi, en présence de Maimouna Ndoye Seck, ministre du Tourisme des Transports aériens et Elisabeth Borne, ministre française chargée des Transports.



A en croire la compagnie ATR, la livraison des deux turbopropulseurs, qui vont constituer la flotte initiale d’Air Sénégal SA, aura lieu en novembre prochain.



L’inauguration d’Air Sénégal SA, elle, aura lieu le 7 décembre 2017, conjointement avec l’inauguration du nouvel aéroport international Blaise Diagne de Diass.



Les Echos