Air Sénégal démarre avec un capital de 40 milliards… en attendant l’apport du secteur privé

Le capital de la nouvelle compagnie Air Sénégal est de l’ordre de 40 milliards de F CFA, mais devra être renforcé par des apports attendus du secteur privé.



C’est ce qui ressort du rapport du Conseils des ministres délocalisés. Ce document estime que le démarrage des vols d’Air Sénégal ainsi l’achèvement du chantier de l’AIBD (Aéroport International Blaise Diagne) devaient booster davantage le secteur du tourisme.



Rappelons que le mardi 20 juin, à l'occasion du Salon international de l'aéronautique du Bourget, le directeur général de Air Sénégal, Mamadou Lamine Sow, accompagné de la ministre sénégalaise du Tourisme et des Transports, Maimouna Ndoye Seck avaient finalisé le contrat d'achat de deux avions ATR par Air Sénégal… pour un montant de 50 millions d’euros. Ces bijous seront livrés en novembre prochain.



Selon Jeuneafrique, Air Sénégal va se focaliser d'abord sur le réseau domestique et régional, puis vers l'Afrique de l'Ouest et la France.



Le premier avion de Air Sénégal devrait décoller le 7 décembre prochain des pistes du nouvel Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) de Dakar.



