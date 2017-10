Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Aïssa Dionne -CEO de ADT (les dirigeantes sénégalaises les plus influentes) Rédigé par leral.net le Dimanche 22 Octobre 2017 à 12:11 | | 0 commentaire(s)|

Aissa Dione est une artiste et entrepreneure franco-sénégalaise formée aux Beaux-Arts de Paris. Surnommée la reine du tissu africain, elle est à la tête de Aissa Dione Tissus depuis 1992 : une entreprise spécialisée dans la décoration de luxe réalisée selon des techniques ancestrales. Cette promotrice du made inSenegal valorise les ressources locales et celles d’Afrique de l’ouest à travers un design contemporain. Elle compte parmi ses clients de prestigieuses maisons et de grands noms de la décoration d’intérieur tels que Hermès, Jacques Grange ou encore Christian Liaigre.

Dès le début de sa carrière, Aissa Dione a choisi de moderniser le tissu traditionnel manjak et l’a transformé en œuvre d’art. Pourtant, rien ne destinait la jeune peintre installée à Dakar à cette profession. En 1985, la fabrication de ces pagnes est un métier d’homme. Désireuse de pérenniser ce savoir-faire traditionnel en péril, et de lui donner une visibilité hors du pays, Aissa Dione s’active à le fabriquer toute seule aidée du tisserand de sa grand-mère.

New York, Tokyo, Paris, Doula ou encore Zurich… Aujourd’hui âgée de 65 ans, Aissa Dione expose et propose du mobilier, des tissus d’ameublement en coton et raphia dans le monde entier.



Source Into The Chic





