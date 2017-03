Aïssata Seck, porte-parole du candidat Benoît Hamon : « Manuel Valls est surtout un mauvais perdant sans honneur et loyauté »

Pour certains, c'est tout sauf une surprise. Pour d'autres, c'est une trahison. Dans tous les cas, la bombe médiatique lâchée par Manuel Valls mercredi matin, sur BFMTV, a déclenché une vague de réactions dans la classe politique française.



Après avoir été battu à la Primaire de la Gauche, l'ancien Premier ministre de François Hollande a finalement décidé de voter Emmanuel Macron à la présidentielle du mois prochain. Au détriment donc de celui qui a été choisi par les électeurs de sa famille politique : Benoît Hamon.



Mais, visiblement, la décision de Valls est loin de démobiliser Hamon et son entourage proche.



A commencer par Aïssata Seck, l'une des sept portes-parole du candidat. « Ne lâchons rien ! Par son soutien à Emmanuel Macron, Manuel Valls méprise le vote démocratique des électeurs de gauche formulé aux primaires citoyennes. Et il est surtout un mauvais perdant sans honneur et loyauté », a t-elle réagi sur sa page Facebook.



« Le socialisme que nous défendons, que Benoit Hamon défend n'a rien à voir avec cela. Par son projet et son programme à gauche, par sa constance et sa fidélité, Benoît Hamon continuera à défendre avec force et conviction ce pour quoi il a été élu. Le vote utile doit donc être le vote de conviction, un vote en faveur d'une gauche qui se préoccupe de nos concitoyens et qui n'a pas à rougir de ce qu'elle défend ! », a ensuite martelé Aissata Seck.



Avant de conclure sur ce message : « N'oublions pas d'où nous venons ».



Cheikh SARR, Afrique Connection