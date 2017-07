Aïssata Tall Sall, « Osez l’Avenir » : « si Macky Sall veut construire Diamniadio, il doit... »

Diamniadio, Diass et Mbour ont accueilli, la caravane de « Osez l’Avenir ». Me Aïssata Tall Sall en a profité pour dénoncer l'utilisation des terres de la commune de Diamniadio par le gouvernement actuel.

En provenance de Dakar, la coalition « Osez l’Avenir » a déplacé sa campagne dans le Sénégal des profondeurs. A Mbour, Aïssata Tall Sall et son cortège ont sillonné les artères de la ville.