Aïssata Tall Sall dénonce l'enclavement de la région de Sédhiou

La tête de liste nationale de la coalition "Osez l’avenir", Me Aïssata Tall Sall, a dénoncé, samedi, l’enclavement et le manque d’infrastructures sanitaires et scolaires de la région de Sédhiou (sud).



"Sédhiou est une [région] enclavée et nous voulons lutter contre l’enclavement de Sédhiou et pour venir ici, il faut deux jours de voyage", a-t-elle dit lors d’un meeting dans la commune de Sédhiou.



"Il faut que les populations puissent se déplacer sans contrainte", a martelé la mairesse de Podor (nord), promettant que sa coalition va porter les doléances des populations si elle est élue à l’Assemblée nationale à l’issue des élections du 30 juillet.



Elle dit avoir constaté un manque d’infrastructures sanitaires, scolaires, etc. Pour mettre fin à cette situation, la tête de liste nationale de la coalition "Osez l’aveni"’ suggère : "un député engagé, courageux, un député qui défend son payset non un député qui va dormir à l’Assemblée nationale".



"Je refuse de voter un budget qui ne prendra pas en compte les problèmes de santé, d’éducation et d’enclavement de Sédhiou. Je m’engage ici et pour cela, je vous demande de voter la coalition +Osez l’avenir+", a-t-elle lancé aux populations de Sédhiou.



La coalition "Osez l’avenir" a investi à Sédhiou comme tête de liste départementale, Amadou Tidiane Diallo.