Aïssata Tall Sall en France : « S'ils vous proposent de faire réélire Macky Sall en 2019, renvoyez-les chez eux... »

Lors de son meeting, samedi aux Mureaux, Aïssata Tall Sall n'a pas manqué de lancer un défi à distance à la coalition Benno Bokk yakaar en France.



Ventant son programme contenu dans un flyer qu'elle brandissait en même temps qu'elle parlait, la tête de liste nationale de la coalition « Osez l'Avenir » lance ceci en guise de défi:



«Nous quand dit une chose, on a le courage de l'écrire et de l'imprimer. Pour que chacun lise, comprenne et fasse un choix. Quand Benno Bokk Yakaar viendra vous voir, ils n'ont qu'à vous donner un comme ça. Et vous verrez ce que Benno Bokk Yakaar vous propose. Si c'est de faire réélire Macky Sall en 2019, renvoyez-les chez eux, parce que ça ce n'est pas un programme pour l'Assemblée nationale. »





Mais, d'une pierre deux coups, Aïssata Tall Sall a en même temps égratigné ses concurrents dans l'opposition.



« Donc nous attendons des autres coalitions qu'elles fassent au minimum comme la coalition « Osez l'Avenir », parce que nous on a fait le choix de l'audace, le choix du courage, de la vérité. C'est un choix difficile, mes chers amis, mais inchalla on y arrivera. C'est ma conviction. »



La balle est dans le camp de Benno Bokk Yakaar, mais aussi des coalitions de l'opposition.



Thierno DIALLO, Afrique Connection