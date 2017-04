Aissata Tall Sall, « j’ai rendu visite à Khalifa Sall mardi dernier. On n'a discuté pendant deux heures que de politique » Venu apporter son soutien à Bamba Fall, Me Aissata Tall Sall est revenue sur ce qui maintient toujours le maire de la Médina en prison. Selon elle, Bamba Fall et toutes les autres victimes devraient être présents hier, à la rencontre.

Rédigé par leral.net le Samedi 1 Avril 2017 à 10:56 | | 0 commentaire(s)|

Parce que dit-elle, « l’article 187 du Code de procédure pénale dispose que lorsqu’il y a appel en matière de liberté provisoire, la chambre d’accusation doit statuer dans le mois. Et si la chambre d’accusation ne statue pas dans le mois, la personne est libéré d’office ». La lionne de Podor de fulminer qu’en vertu de cette disposition, le responsable socialiste devrait être libéré. Même s’il y a anguille sous roche, affirme-t-elle, la chambre d’accusation a finalement tranché en leur faveur. Elle demande cependant, convaincu que malgré le pourvoi en cassation du parquet général, justice va leur revenir.



« La Cour suprême doit statuer dans le mois. Je vous donne rendez-vous dans un mois ici avec Bamba Fall et ses camarades. C’est un dossier politique et nous mèneront le combat jusqu’au bout », a-t-elle déclaré. Elle a renseigné en définitive, avoir rendu visite à Khalifa Sall mardi dernier et qu’ils ont discuté pendant deux heures de temps essentiellement de politique sans s’épancher davantage sur la teneur de la discussion.



L’As

