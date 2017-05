Aissata Tall Sall, ou une autre manière de faire de la politique

Dans la salle, sa conviction et son talent ont été magnifiés par nombre de militants et responsables politiques venus nombreux répondre à l’appel de la mairesse de Podor. Entre folklore et éloges, l’ambiance et la ferveur au Grand Théâtre National ce matin, étaient au rendez-vous.



L'impressionnante participation de militants aidant, Aissata Tall Sall a invité les citoyens sénégalais à croire en ce mouvement qui selon elle, permettra de « décider ensemble de notre destin afin de mieux le prendre en charge ».



« A vous tous ici présent, vous qui avez osé, vous qui avez bravé la chaleur et la distance, les routes et les pistes rurales, venant des contrées les plus reculées du Sénégal et de sa diaspora, je vous adresse ma reconnaissance », lance Aissata Tall Sall à un public en liesse.



Résoudre les inégalités et autres problèmes sociaux, préoccupe également le leader du mouvement « Osez l’avenir ». « Notre rêve, c’est celui des chemins de l’avenir. Ensemble, et ici, nous allons tracer la voie pour que se lève et souffle sur notre cher pays, un vent nouveau d’espérance et de changement », rassure Mme Aïssata Tall Sall.



Un appel favorablement accueilli par un public acquis à sa cause et exultant.



Au plan politique, elle estime que le Sénégal traverse une situation confuse. Me Sall a donc invité les acteurs politiques à faire preuve de responsabilité. Ceci en renforçant le pouvoir des élus locaux.



Des mouvements de jeunes, femmes et représentants de la diaspora ont également déclaré leur soutien à Aissata Tall Sall. Ce mouvement "Osez l'avenir" qui semble s’être inspiré de celui d’"En marche" d'Emmanuel Macron, pose d'ores et déjà la question de savoir quel accueil et quel avenir pour ce mouvement ? Verdict après les élections législatives du 30 Juillet 2017.



M. M. S