Aissata Tall Sall s’offre un bain de foule à Podor : «Ayo yaye niewna, yaw laniu gëm»

La caravane « Osez l’avenir » a été accueillie par un bain de foule, qui l’a accompagnée de Taredji jusqu’à l’entrée de Podor, la ville natale de Me Aissata Tall Sall. Une forte mobilisation de jeunes, adultes et vieux, qui portaient des tee-shirts à l’effigie de leur édile. Ils scandaient « Ayo yaye niewna, yaw laniu gem» (Maman est de retour… tu es la meilleure).



Du haut de son véhicule, accompagné du premier adjoint au maire, Mamadou Mansour Sall, Me Tall Sall a sillonné les artères de sa commune pendant plus de 4 heures. La caravane s’est d’abord arrêtée au quartier de Khar Yalla d’où elle a lancé une pique : « Ceux qui disaient que Podor leur appartient, vont devoir se rendre à l’évidence. Personne ne connait Podor mieux que moi. J’ai appris et grandi ici », lance-t-elle.



Avant de passer à Law Demba, puis Mbodjene. Arrivée au quartier de Souyma, fief de Racine Sy de l’Apr, où elle a fait une déclaration à quelques mètres de la maison de l’homme d’affaires. « Vous êtes une population fidèle, je sais qu’Osez l’Avenir va gagner ici », a-t-elle clamé.



C’est aux environs de 23 heures 30 que Me Tall Sall est arrivée devant sa maison, où elle a été accueillie par sa famille, ses amis et avec une immense foule en liesse. Elle a tenu à remercier ceux qui l’ont accompagnée durant la caravane. « Je vous remercie, Podor me porte dans son cœur, je suis convaincue de la victoire. Le ministre (Momo) Dionne est venu faire un meeting et demander mon bilan. Ne serait-ce que le stade où il a tenu son meeting, suffit comme bilan », a-t-elle martelé.