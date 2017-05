Aïssata Tall Sall va officiellement « Osez l’Avenir » le samedi 20 mai au Grand Théâtre

La "Lionne" de Podor, Aissata Tall SAll va officiellement lancer son Mouvement Politique « Osez l’Avenir » le samedi 20 mai 2017 à 9h au Grand Théâtre à Dakar.



« Je voudrais annoncer que le Mouvement « Osez l’Avenir avec ATS » sera solennellement lancé le Samedi 20 Mai 2017 à 9h au Grand Théâtre à Dakar ».



Ainsi, elle a demandé à ses militants « de poursuivre ce travail et surtout de s’organiser davantage pour montrer au Sénégal et aux Sénégalais, la force politique nouvelle qu’est notre Mouvement. Une force politique nouvelle, de propositions, d’action et d’engagement sincère et véritable au service du Sénégal ».



Pour rappel, ce processus du lancement initialement prévu le 8 Avril dernier a été interrompu par la disparition brutale de sa mère le 1er Avril 2017. A ce titre, Aissata Tall Sall, a tenu à remercier tous ceux qui lui ont prêté main-forte lors de cette circonstance douloureuse.



« Nous remercions tous ceux et toutes celles, illustres comme anonymes, au Sénégal, comme à l’étranger, qui se sont associés à notre douleur et nous ont sincèrement exprimé leur compassion. Que tous trouvent ici l’expression de notre profonde gratitude ».



Landing DIEDHIOU, Leral.net