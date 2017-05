Aîssata Talla et toute sa base politique rejoignent l'APR: Abdou Karim Sall décapite le Pds à Djéddah Thiaroye Kaw

Dimanche 7 Mai 2017

"C'est pour nous ; de l'APR, une grande fierté et un immense plaisir que d'accueillir une militante politique aussi chevronnée ; cette forte personnalité de la trempe d'Aïssata Talla". Ces propos sont sorties de la bouche d'Abdou Karim SALL, samedi dernier lors du meeting de ralliement de la désormais ex-responsable du PDS à Djeddah Thiaroye Kaw, commune située dans le département de Pikine. Aïssata Talla n'est pas venue seule accompagner le Chef de l'État, Macky Sall. Elle quitte, en effet, la savane bleue du PDS pour les prairies beige-marrons de l'APR avec toute sa base politique, plusieurs centaines de militants et militantes. Parrain de cet événement, le Coordonnateur de l'APR Mbao a fait savoir que maintenant, il peut dormir tranquille en vue des prochaines élections des députés. "Avec cette défection de taille, la messe est dite pour le PDS et même pour toute l'opposition dans cette partie du département de Pikine", a dit le DG de l'ARTP lors du meeting de ralliement. Cette rencontre, ponctuée d'un cachet populaire exceptionnel et d'une mobilisation extraordinaire de nouveaux et d'anciens militants de l'APR, a également vu la participation du maire de la localité, Racine Talla, DG de la RTS, Sophie Ndiaye CISSOKHO, responsable des femmes APR de ladite commune et membre du FDSUT, entre autres responsables politiques et notables du quartier. Abdou Karim SALL déroule le tapis rouge à sa nouvelle camarade et nièce. "Les militants, on ne les compte pas ; on les pèse. Et Aïssata Talla, elle, pèse lourd", se réjouit le farouche défenseur du Président Macky Sall. Pour lui, l'APR a désormais toutes les raisons d'être optimiste pour les législatives de fin juillet prochain. "Aïssata TALLA est une travailleuse infatigable. Elle a réussi, par ces multiples actions sociales en faveur des populations démunies, à s'octroyer une solide base politique à Djeddah Thiaroye Kaw. C'est donc une chance pour notre parti de l'avoir enfin. Cependant, je la rassure. Elle ne sera jamais considérée comme militante de dernière heure à l'APR. Jamais !", soutient le Coordonnateur des Cadres Républicains de Pikine. Abdou Karim Sall promet, en tout cas, d'accompagner Aïssata Talla, d'être toujours à ses côtés en appuyant notamment les nombreux groupements féminins qu'elle gère depuis des années avec beaucoup de responsabilité et de générosité. Aïssata Talla est en même temps conseillère municipale à la ville de Pikine et au niveau de la commune d'arrondissement de Djeddah Thiaroye Kaw.

