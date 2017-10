Aïssatou Fall, présidente des femmes socialistes de Dakar, on a parlé de marcher nues mais on va faire pire » Les partisans de Khalifa Sall promettent un rassemblement le 28 octobre à la place de la Nation, ex-place de l’Obélisque. Hier, lors d’une massification à Grand-Yoff pour la libération du maire de Dakar, Aïssatou Fall, présidente des femmes socialistes du département de Dakar, a dévoilé la stratégie.



La mobilisation pour la libération de Khalifa Sall ne faiblit pas. Les camarades du parti qui lui sont favorables et les sympathisants de son combat, comptent mener la lutte jusqu’au bout. Hier, les femmes de la commune de Grand-Yoff se sont rassemblées au foyer des jeunes pour une fois de plus, réclamer la libération de leur leader incarcéré depuis plus de 6 mois.



« Nous irons jusqu’à l’épuisement des cartouches. Parce que, quand on se bat, on met en place des stratégies et celle-là, c’est la stratégie des femmes. Nous avons prévu le 28 octobre un grand rassemblement à la place de la Nation. Et le vendredi, nous nous rendrons à la Medina en rouge. Donc mercredi rouge, ensuite, nous allons vers un très grand rassemblement avec la société civile, avec tous ceux qui sont épris de justice pour défendre les libertés », a informé Mme Aminata Diallo, chef de cabinet du maire de Dakar.



Elles étaient hier habillées en noir et scandaient « libérez Khalifa ! », dans une chaleur suffocante. Dans cette bataille pour la libération du maire de Dakar emprisonné pour affaire de détournement supposé de la caisse d’avance de sa mairie, les amazones du secrétaire à la Vie politique du Ps ne semblent pas prêtes à baisser les bras. « Si nous portons du noir c’est pour montrer notre furie, notre colère contre le Président Macky Sall. Nous savons qu’il a peur des femmes », a fait savoir la présidente des femmes socialistes de Dakar.



Dans son discours, Aissatou Fall a tenu à alerter l’opinion. Elle avertit : « Mercredi prochain, on se déplacera à Pikine. Il y aura beaucoup de surprise par rapport à notre plan d’action. On a parlé de marcher nues, mais je vous dis qu’on va faire pire pour que Macky quitte le pays ». Et d’ajouter : « Macky Sall a kidnappé notre leader, qui est séquestré de manière arbitraire par une justice qu’on peut dire instrumentalisée.



