Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Aïssatou Sow, Directrice Secteur public Afrique francophone INTEL Corporation Rédigé par leral.net le Vendredi 20 Octobre 2017 à 10:29 | | 0 commentaire(s)|

Après avoir obtenu son baccalauréat à Dakar, Aissatou Sow a suivi un DEUG en anglais à l’Université de Niamey, au Niger. Une fois son bachelor en management obtenu à l’ISM de Dakar en poche, elle s’envole pour Londres où elle décroche un master en sciences de développement international et planning.

Aissatou Sow a occupé plusieurs postes avant d’intégrer Intel Corporation. Elle commence en tant que directrice de l’institut de Gorée au Sénégal pendant quatre ans, puis devient consultante permanente de George Soros pendant cinq mois. Ensuite, elle pose ses valises au Kenya pour y prendre la direction des opérations de l’Université virtuelle africaine avant de retourner à Londres trois ans plus tard pour occuper le poste de directrice exécutive de Digital Links.

Enfin, c’est en 2012 qu’Aissatou Sow intègre l’entreprise leader mondial dans la fabrication des microprocesseurs, Intel Corporation, au poste de manager du développement commercial au Maroc pour la région Afrique de l’Ouest. Cinq ans plus tard, elle accède au poste de directrice du secteur public pour l’Afrique francophone. Son objectif principal : augmenter l’utilisation des technologies en Afrique dans cinq secteurs différents : l’éducation, la santé, la gouvernance, l’énergie et l’agriculture.



Source Into The Chic





Accueil Envoyer à un ami Partager