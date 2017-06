Aj/Authentique de Podor : Mamadou Ciré Dia quitte Landing Savané

Le parti de Landing Savané perd son secrétaire général dans le département de Podor. Mamadou Ciré Dia dit ne plus retrouver « dans la ligne empruntée par un parti réduit presqu’à jouer les seconds rôles alors qu’il figurait parmi les formations de premier plan dans ce pays ».



Membre du Bureau politique et du Secrétariat permanent, il ajoute dans sa lettre adressée à M. Savané : « je me suis engagé à Aj/Pads depuis 2000, fort de convictions et pour défendre les valeurs de gauche. Avec les camarades, nous avons réalisé beaucoup de choses en dépit des périodes de crises traversées par notre formation ».



M. Dia constate un « manque d’ambitions » du parti et déplore « l’absence de rupture dans les méthodes de fonctionnement".



Le Quotidien