Akon Lighting Africa s’introduit en Bourse à Wall Street

Le rappeur Akon envisage l’introduction en Bourse du fonds qui finance ses activités dans les énergies renouvelables, à savoir Solektra International LLC. L’objectif est de financer ses projets d’expansion intercontinentale.



Il faut savoir que l’initiative Akon Lighting Africa a pu atteindre 203.200 projets solaires à petite échelle en Afrique, en seulement trois ans. Cette société lancée par Akon avec deux autres cofondateurs de la diaspora africaine aux USA, se préparerait à être introduite (IPO) à la bourse de Wall Street.



Le rappeur a précisé que des projets pilotes sont déjà en cours au Brésil, d’autres sont à l’étude en Chine, en Inde et possiblement, aux États-Unis.



Notons que pour lancer son projet, Akon a réussi à obtenir une ligne de crédit d’un milliard de dollars auprès de partenaires chinois, dont principalement China Jiangsu International Group et Ecobank. A ce jour, l’entreprise a signé environ 400 millions de dollars de transactions.



Akon Lighting Africa coopère avec les gouvernements locaux et les banques pour créer des partenariats public-privé pour financer des projets d’énergie solaire. Il s’agit principalement de panneaux solaires fournis par des entreprises chinoises.



Pour soutenir son initiative en Afrique, Akon et ses partenaires pensent lever des fonds sur les marchés des capitaux et discutent en même temps avec des investisseurs en actions et en dette.