Akon et Karim Wade se sont rencontrés pour...

Vendredi 24 Mars 2017

Depuis son exil au Qatar, Karim Wade a complètement disparu des radars. Même si son nom revient régulièrement dans la presse nationale et internationale, aucune image du fils de l’ancien président de la République Abdoulaye Wade n’avait jusque-là fuité.



Mais, depuis quelques jours, une vidéo dans laquelle on peut y voir l’ancien ministre d’État, accompagné de l’artiste américain d’origine sénégalaise Akon, circule sur la toile.

