Al Amine à Macky Sall: "vous faites des efforts remarquables pour la cohésion sociale"

Le Khalife général des Tidianes, Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine s'est réjoui de la visite hier, à Tivaouane, de la visite du chef de l'Etat, venu le "féliciter", suite à son intronisation au califat. "Nous acceptons vos 'ziars' avec joie. Nous nous félicitons de votre disponibilité à servir le Sénégal. Nous avons apprécié votre geste de soutien, qui a entouré, en toute discrétion, la disparition subite de Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum. Quand Serigne Cheikh a disparu, vous aviez voulu venir sur-le-champ. Mais je vous ai conseillé de venir le lendemain. Votre soutien a été un grand apport et la famille de Seydi El Hadji Malick Sy vous en est reconnaissante", a exprimé le Khalife.



Al Amine a une nouvelle fois invité les Sénégalais à travailler à consolider la paix et la cohésion nationale. Car, à son avis, "Macky Sall fait des efforts dans ce sens". Il a aussi réitéré son espoir de voir tout le monde s'y mettre pour pacifier le Sénégal. "Nous travaillons pour que le Sénégal soit sur les rampes de l'émergence. Nous continuons à lancer des appels à la paix. S'il y a la paix, le pays va se développer. Rien ne peut se faire sans la paix. Un pays ne peut se construire durablement s'il n'y a pas la paix et le dialogue".



Al Amine a rassuré le chef de l'Etat de la volonté de la famille El Hadji Malick Sy de l'accompagner pour renouer le dialogue avec la classe politique, notamment de l'opposition.



( Source: L'Observateur)