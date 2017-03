Al Amine aux hommes politiques: "Le Sénégal ne peut être unicolore, mais œuvrez pour la cohésion nationale"

Le khalife général des Tidianes, Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine, recevant hier, des responsables de partis politiques dont Ousmane Tanor Dieng, Djibo Kâ, Landing Savané, venus lui présenter leurs condoléances suite au rappel à Dieu de Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum, les a exhorté à travailler à la cohésion sociale et politique du Sénégal.



Et, aussi de suivre les recommandations d'Al Maktoum, qui les invitait à garder leur coloration politique, tout en œuvrant pour la cohésion nationale. " Serigne Cheikh Tidiane Sy m'avait dit qu'il ne sortirait de sa retraite spirituelle que lorsque la famille Sy aura été unifiée. Il nous avait instruit de conduire la Tarikha dans la cohésion et l'unité et de tous les membres de la famille Sy. Il voulait la paix au sein des familles religieuses, mais aussi au sein de la classe politique".



Car, "rien que pour les honneurs, certains hommes politiques sont prêts à diffamer autrui", a rappelé Al Amine.