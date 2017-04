Al Amine présente ses condoléances au Khalife Général des Mourides

Ce vendredi 07 avril à Touba, Serigne Cheikh Thioro Bassirou Mbacké, porte-parole permanent du Khalife Général des Mourides, a reçu une importante délégation envoyé par le Khalife Général des Tidianes, Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine, pour présenter ses condoléances au Cheikh Sidy Makhtar Mbacké.



La délégation était conduite par Serigne Sidy Ahmed Dabakh, et composée de Serigne Babacar Sy, fils aîné du Khalife Général des Tidianes, de Serigne Cheikh Tidiane Sy, Khalife de Serigne Mansour Sy Borom Dahara Yi, de Serigne Lamtoro Sy, de Serigne Khalifa Lô, de l'Imâm Sarr, et deux de ses neveux.



Un geste fort apprécié par le Khalife Général des Mourides, qui a toujours oeuvré pour cet élan de fraternité entre les grandes familles religieuses au Sénégal. Par ailleurs, le Khalife Général des Mourides a remercié chaleureusement toute la grande famille d'El Hadji Malick Sy, pour l'Unité et la Concorde derrière le Khalife Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine.



Dans un atmosphère conviviale, Serigne Cheikh Sidy Makhtar Mbacké a profondément prié pour Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine et sa délégation.