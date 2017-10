Al Capone, Profession gangster. DOCUMENTAIRE HISTOIRE

Parrain de la pègre de Chicago de 1925 à 1932, Al Capone (1899-1947) fut l'un des plus grands criminels des États-Unis et l'inspirateur de la figure du antihéros dans les films de gangsters. Comme le héros de ce film, le criminel a le visage balafré et sort dans le monde toujours tiré à quatre épingles, Borsalino vissé sur le crâne. Parti de rien, issu d'une famille pauvre italienne immigrée à New York, Al Capone, obligé de s'exiler à Chicago en 1919, tira notamment profit du marché noir de l'alcool dans les speakeasies, ces bars clandestins qui fleurirent durant la prohibition. Il fit également de la corruption des politiciens et des policiers la clé de son business lucratif.

