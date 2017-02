Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Al Khaïry: Me Abdoulaye Babou se remarie Rédigé par leral.net le Lundi 27 Février 2017 à 10:06 | | 0 commentaire(s)|

A l'enterrement de feue son épouse, Adja Deguène Chimere Diaw, Me Abdoulaye Babou avait juré sur tous les saints que plus jamais il ne se remariait ." Aujourdhui, c'est un jour de témoignage. Je vous ai dit tantôt que c'est Khadimoul Moustapha qui a accueilli au Paradis Sokhna Déguène avant qu'elle ne quitte ce bas monde. J'ai pris à témoin Serigne Touba en jurant sur le Sceau des Prophètes, Mouhamed ( Pls), qu'entre Deguène et moi, c'est le meilleur et le pire. Je la rejoindrais au Paradis.



Écoutez-moi avec intelligence. Cette personne couchée devant nous était plus qu'une épouse pour moi. Son âme a été accompagnée par Serigne Touba vers le ciel. Je prends l'assistance à témoin, à partir de ce jour, je ne m'exprimerai plus à la radio, je n'épouserai plus aucune femme, je ne courtiserai plus personne. J'ai réservé ma place que voici à côté de ma femme. Je sais que mes jours sont comptés. J'ai hâte de rejoindre ma chère épouse au paradis. Certains diront que je suis fou ou que je tombe en transe, mais il n'en est rien", avait-il déclaré devant la dépouille mortelle de sa défunte épouse.



Une façon pour lui de clamer son attachement à celle-ci. Sauf que cinq mois plus tard, le voilà qui repasse la corde à son cou. En effet, Me Babou s'est remariée ce week-end. Selon le quotidien Vox Populi qui rapporte l'information, il a épousé la une amie de sa défunte femme. La dame en question est directrice d'une banque à Diourbel et, est l'ex-femme d'un imam qui animait des émissions à la TFM.



