Al Maktoum, Nasser et le lionceau

Lundi 20 Mars 2017

Recevant ce week-end, des personnalités venues lui présenter des condoléances, Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine a encore raconté une anecdote de son illustre prédécesseur, Serigne Cheikh Ameh Tidiane Sy Al Maktoum. "Nommé ambassadeur du Sénégal en Egypte, rappelle-t-il "Al Maktoum a voulu offrir à Gamal Abdel Nasser, un cadeau exceptionnel. Il avait pensé à un lion. Il avait demandé qu'on lui trouve un lionceau qu'il voulait offrir à Nasser".



"A la maison, le lionceau sautait sur nous. Il était très lourd. Et on avait vraiment peur de la bête", narre-t-il. "Quand Serigne Cheikh devait partir pour présenter ses lettres de créances en Egypte, le lionceau avait refusé d'entrer dans la cage. Mais Serigne Cheikh a réussi à le dompter pour l'y faire entrer dans. Nasser qui était très séduit par l'immensité du savoir de Seigne Cheikh, lui avait demandé où il avait étudié. Ce dernier a tout bonnement répondu au Sénégal, au daara de Seydi El Hadji Malick Sy", ajoute Al Amine.

