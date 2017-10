Al xaïry dans la tanière des "Lions" : Ismaila Sarr épouse Fat Sy

C’est la saison des amours pour les footballeurs de l’équipe nationale. Après le milieu de terrain Pape Alioune Ndiaye et le capitaine Cheikhou Kouyaté, c’est au tour de l’attaquant Ismaïla Sarr de quitter à son tour le rang des célibataires.



L’international sénégalais évoluant au FC Renne unira son destin, pour le meilleur et le pire, avec une jolie nymphe répondant au nom de Fat Sy, lycéenne et âgée de 17 ou 18 berges. L’union sera célébrée ce samedi à 17 heures à la mosquée de Cambérène, quartier où réside la famille de l’heureuse élue, en présence de leurs familles respectives.







L'Observateur