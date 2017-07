Alain Giresse compatit au drame de Demba Diop

L’ancien sélectionneur national du Sénégal (2013-2015), Alain Giresse, a fait part lundi de sa ‘’profonde émotion et sa tristesse’’, après les décès survenus samedi, au stade Demba Diop, lors de la finale de la Coupe de la Ligue ayant opposé l’US Ouakam au Stade de Mbour.



’’C’est vraiment triste de voir des jeunes venus se faire plaisir à travers un match de football, disparaître de cette manière dramatique’’, a dit ce lundi le technicien français à l’envoyé spécial de l’APS à Rabat.



Alain Giresse fait partie des 55 sélectionneurs nationaux attendus au Symposium de la Confédération africaine, mardi et mercredi, à Rabat (Maroc), avec pour finalité de donner des directives sur la périodicité et le format de la Coupe d’Afrique des nations.



‘’C’est au Portugal où je suis passé hier (dimanche), que j’ai été informé par un Sénégalais qui m’a reconnu’’, a-t-il dit, indiquant avoir tout de suite situé là où les événements ont lieu.



‘’C’est triste ce qui vient de se passer et je profite de l’occasion pour m’incliner devant la mémoire de ces disparus’’, a-t-il indiqué, appelant à la ’’prise de conscience’’ au sujet des infrastructures sportives au Sénégal.