Alain Gomis à Youssou Ndour: "Merci pour votre inspiration; vous nous avez montré que tout est possible"

Rédigé par leral.net le Mercredi 10 Mai 2017 à 12:13 | | 0 commentaire(s)|

Le chanteur Youssou Ndour a reçu hier, dans ses bureaux aux Almadies, le cinéaste Alain Gomis. Le réalisateur sénégalais le plus titré du moment, a échangé avec le roi du mbalax sur la sortie officielle de son film "Félicité" au Sénégal.



Parrain de l'événement, le patron du GFM, a, lors de cette rencontre, exprimé toute sa fierté de voir un compatriote au sommet de son art. " Je suis fier. C'est sentiment de fierté qui m'habite, comme tous les sénégalais. Je dis "gathié ngalama" (bravo) à Alain Gomis. Ce "bravo est dédié à quelqu'un qui se débrouille dans son domaine avec les difficultés, qui arrive à sortir du lot et à faire la fierté de tout un peuple. Alain,bravo", avait lancé Youssou Ndour.



Réagissant à sa suite, Alain Gomis n'a pas tari déloges son égard. "Je vous remercie vraiment. Parce que votre soutien me touche. Je vous remercie pour votre inspiration. Vous nous avez encouragés et démontré que tout était possible", a-t-il fait savoir. L'occasion faisant le larron, le réalisateur sénégalais a fait un plaidoyer pour la réouverture des salles de cinéma à Dakar. Youssou Ndour qui a pris bonne note, lui a assuré œuvrer dans ce sens.



Double Etalon d'Or de Yennenga (Fespao), Grand Prix du Jury au festival international du film de Berlin, Alain Gomis a eu son dernier sacre, il y a quelques jours en Espagne, avec le Prix du meilleur long métrage au festival du cinéma africain de Tarifa ( Fcat).

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook