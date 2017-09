Alain Verschatse:Vice-président de l'association des familles de victimes du naufrage du Joola

Rédigé par la redaction le 20 Septembre 2017 à 18:20 | Lu 171 fois

15 ans après le naufrage du « joola », les familles des victimes galopent toujours derrière le gouvernement pour leurs indemnisations ou prise en charge.



En effet le Comité d’initiative pour l’érection d’un mémorial musée « LE JOOLA » on fait face à la presse aujourd’hui à la place du souvenir pour dénoncer l’abandon et le manque de considération de l’état vis-à-vis des victimes. Une occasion de faire le point sur l’ensemble des dossiers lie au naufrage et dérouler leur programme du 26 septembre prochain, jour de la commémoration du « Joola ». Ils exhortent aussi les Sénégalais à tirer une leçon du naufrage et éviter le surcharge des transports en commun.